Міліція офіційно заявила, що сльозогінного газу не застосовувала

Міліція офіційно спростувала заяви опозиціонерів

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«Ми офіційного заявляємо, що не застосовували сльозогінний газ проти демонстрантів», - зазначили у ВЗГ.

При цьому в главку наголосили, що прихильники опозиції намагалися прорвати міліцейський кордон, який відділяв їх від прихильників Партії регіонів, і почали кидати у правоохоронців яйця та пластикові пляшки. Конфлікт вдалося погасити та відтіснити опозиціонерів, сказали в міліції.

У ГУ МВС ще раз звертаються до громадян не порушувати громадський порядок і діяти в межах чинного законодавства, оскільки в іншому випадку міліція буде вживати відповідні заходи, дозволені їй чинним законодавством.