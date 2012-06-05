«Беркут» витіснив опозицію з фан-зони на Майдані

13:37, 05 червня 2012
Політика
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Бійці спецпідрозділу «Беркут» витіснили народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини» та НУ-НС і прихильників опозиції з території фан-зони Євро-2012 на Майдані Незалежності у Києві.  

Фото Тетяни Давиденко

Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу оточили тих, кому вдалося прорватися на територію фан-зони, і витіснили за межі фан-зони.

Декілька повалених секцій паркану навколо фан-зони повернуто на місця.

Рух транспорту вулицею Інститутською на перетині з Хрещатиком паралізовано. Автомобілі, що прямують Хрещатиком до Інститутської, розвертаються у зворотній бік.

 

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