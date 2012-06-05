«Беркут» витіснив опозицію з фан-зони на Майдані

Як передає кореспондент УНІАН, бійці спецпідрозділу оточили тих, кому вдалося прорватися на територію фан-зони, і витіснили за межі фан-зони.

Декілька повалених секцій паркану навколо фан-зони повернуто на місця.

Рух транспорту вулицею Інститутською на перетині з Хрещатиком паралізовано. Автомобілі, що прямують Хрещатиком до Інститутської, розвертаються у зворотній бік.