Екс-посол США про Росію, Тимошенко та "сіру зону"

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання під час засідання Дипломатичного клубу висловив Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні (1998 – 2000 рр.), нині старший науковий співробітник Центру США та Європи Стівен Пайфер.

За його словами, у Вашингтоні вважають, що Україна, водночас, повинна мати добрі, позитивні відносини з Росією та можливість до зближення з європейськими економічними та політичними інституціями.

«У 2010-му, після приходу до влади Президента Януковича, було очевидно, що Україна не буде прагнути вступити до НАТО», - зазначив С.Пайфер і додав, що на той час США почали підтримувати Європейський Союз щодо розвитку відносин з Україною.

На переконання С.Пайфера, нинішня ситуація зі справою екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко блокує відносини України і з ЄС, і зі США. «Я побоююсь, що Україна знову себе заганяє в «сіру зону» після того, як 15 років намагалася не потрапити в цю зону», - сказав він.

С.Пайфер вважає, що для України політика балансування між Росією і Заходом не обов’язково має бути геополітичним вибором. Він переконаний, що найвірнішим для України є наближення до ЄС. «Розумно для України було б стати нормальною європейською державою. Такою, як стала, скажімо, Польща», - додав він.

«Мені здається, що це вибір між цінностями, відносинами між державами, вибір моделі економіки. Це не обов’язково повинен бути геополітичний вибір проти Росії», - сказав він.

На думку С.Пайфера, зробивши вибір на користь Європи, Україна могла би зберегти добрі відносини з Росією, але саме вона хотіла б видати це за геополітичний вибір.

Водночас С.Пайфер висловив переконання, що відносини між Україною та США після цьогорічних президентських виборів у США не зміняться.