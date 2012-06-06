Нацбанк повідомив, на що витратить валютні резерви

Ця сума потрібна для забезпечення виплат в іноземній валюті (на кінець березня цей показник становив 8,473 млрд дол.), йдеться в інформації Нацбанку, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, витрачання резервів здійснюватиметься з метою забезпечення виплат (основна сума й відсотки) терміном: до місяця - в розмірі 291,03 млн. дол.; від 1 до 3 місяців - 3,13 млрд дол.; від 3 до 12 місяців - 4,891 млрд дол.

При цьому передбачені надходження в міжнародні резерви мають становити 8,44 млн дол.

Таким чином, сальдо чистих витрат міжнародних резервів упродовж подальших 12 місяців може становити 8,304 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів у квітні ц.р. збільшився на 1,7%, або на 532,34 млн дол. - до 31,660 млрд дол. За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн дол.

Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2012 року становив 126,236 млрд дол., при цьому короткостроковий зовнішній борг країни по залишковому терміну погашення становив 56,799 млрд дол.