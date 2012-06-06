Нацбанк повідомив, на що витратить валютні резерви
Національний банк України може витратити 8,312 млрд дол. міжнародних валютних резервів упродовж подальших 12 місяців (станом на кінець квітня 2012 р.).
Ця сума потрібна для забезпечення виплат в іноземній валюті (на кінець березня цей показник становив 8,473 млрд дол.), йдеться в інформації Нацбанку, яку має в своєму розпорядженні УНІАН.
Згідно з наданою інформацією, витрачання резервів здійснюватиметься з метою забезпечення виплат (основна сума й відсотки) терміном: до місяця - в розмірі 291,03 млн. дол.; від 1 до 3 місяців - 3,13 млрд дол.; від 3 до 12 місяців - 4,891 млрд дол.
При цьому передбачені надходження в міжнародні резерви мають становити 8,44 млн дол.
Таким чином, сальдо чистих витрат міжнародних резервів упродовж подальших 12 місяців може становити 8,304 млрд дол.
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Як повідомляв УНІАН, обсяг міжнародних резервів у квітні ц.р. збільшився на 1,7%, або на 532,34 млн дол. - до 31,660 млрд дол. За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн дол.
Валовий зовнішній борг України на 1 січня 2012 року становив 126,236 млрд дол., при цьому короткостроковий зовнішній борг країни по залишковому терміну погашення становив 56,799 млрд дол.