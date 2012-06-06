Регіонали про "мовний закон", бардак, татар і Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, він підкреслив, що до кінця сесії мовний законопроект буде прийнятий у Верховній Раді.

«Я радий, що у Верховній Раді більшість депутатів – а таких сьогодні було 234 – думають не про політиканство, а про користь для своїх співвітчизників. Ми прийняли у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики» саме для того, щоб навести лад у «мовному» питанні», - відзначив С.Ківалов.

«Опозиція, звичайно ж, зацікавлена в тому, щоб тут, у «мовах», був повний хаос, щоб був бардак у країні взагалі. Для всіх очевидно, що наша так звана опозиція (хоча нікому не відомо, чому ці політики перебувають в опозиції), докладає зусиль саме з метою розхитування ситуації, для дестабілізації в державі. Це особливість саме українських опозиціонерів. Я заявляю, що ми їм не дамо і далі використовувати проблеми наших громадян у своїх політичних інтересах. В Україні люди говоритимуть тією мовою, яку вважають рідною», - підкреслив С.Ківалов.

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Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов вважає законопроект важливим для багатонаціонального Криму.

"З моєї точки зору, прийняття цього законопроекту за основу - велике досягнення. Особливо він актуальний для Криму, на території якого проживають представники різних національностей", - сказав А.Могильов, повідомили УНІАН у прес-службі уряду автономії.

За його словами, проект закону є компромісним і дозволить захищати конституційні права і свободи громадян України всіх національностей. "Кожен повинен здійснювати свої цивільні права і свободи на мові, на якій він думає. У Криму російська мова - мова міжнаціонального спілкування. Тут проживають і кримські татари, які також мають право не тільки говорити, а й звертатися до органів державної влади на рідній мові", - сказав кримський прем'єр.

На думку А.Могильова, законопроект відповідає європейській практиці в сфері мов. "У світі є держави, в яких державними є декілька мов, тому, сподіваюся, закон буде прийнятий у другому читанні незабаром", - зазначив глава Ради міністрів Криму, який є також лідером кримської організації Партії регіонів.

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Віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури, заступник керівника передвиборного штабу Партії регіонів Борис Колесніков заявляє, що ПР, голосуючи за "мовний закон", виконує свої зобов'язання перед виборцями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на круглому столі в Інституті Горшеніна.

"Нічого смертельного не сталося", - заявив Б.Колесніков.

"Ми що, приховували від когось, що в нашій партійній програмі російською мовою і українською, і англійською теж написано, що ми завжди виступали за дві державні мови?", - запитав він.

За словами Б.Колеснікова, Партія регіонів зробила "маленький внесок" у виконанню своєї виборчої програми.

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Народний депутат від Партії регіонів Ярослав Сухий звинувачує опозицію у політизації мовного законопроекту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПР.

«Мені здається, навколо цього закону тривають звичайнісінькі політиканські ігрища. БЮТівці прекрасно розуміють, що їм ця тема не потрібна, адже вона відсунула на задній план тему ув’язненої, яка лікується за допомогою німецьких лікарів. А їм це не потрібно», - сказав Я.Сухий.

Водночас він наголосив на тому, що «сьогодні ми проголосували за законопроект під реєстраційним номером 9073 (про засади державної мовної політики), щоб захистити права громадян».