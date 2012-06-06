Суд заборонив «Стоп цензурі!» проведення акції біля «Межигір'я»

Як повідомляє «Телекритика», таке рішення опівночі оголосила суддя, задовольнивши позов Новопетрівської сільської ради проти координатора прес-центру «Стоп цензурі!» Артема Соколенка про обмеження права на мирні зібрання.

«Стоп цензурі!» планує 6 червня з 8:30 до 10:00 провести мирну акцію в Нових Петрівцях - презентацію туристичної мапи гучних корупційних розслідувань «Київ. Мапа корупції». У такий спосіб представники «Стоп цензурі!» хочуть нагадати Президентові Віктору Януковичу його обіцянку показати громадськості свою резиденцію.

Повідомлення про проведення акції до Новопетрівської сільради подав А.Соколенко, відтак позов про обмеження права на мирні зібрання було висунуто проти нього.

Минулого року Київський окружний адміністративний суд заборонив заплановану на 6 червня акцію руху «Стоп цензурі» біля резиденції «Межигір'я», таким чином підтримавши позов сільського голови Нових Петрівців Родіона Старенького. Своє рішення суддя аргументувала тим, що при подачі заявки «було порушено принцип завчасного сповіщення».

Тому журналісти у 2011 році зібралися біля «Межигір'я», щоб «проконтролювати виконання рішення суду» стосовно заборони проведення мирних зборів біля резиденції.