Екс-президент Європарламенту: щодо України вже почалася певна ізоляція

Про це він сказав в інтерв`ю "Комерсант-Україна".

«Якщо Європейська комісія, Європарламент і країни - члени ЄС обговорюють бойкот української частини Євро-2012, то можна говорити, що почалася певна ізоляція», - вважає політик.

За словами Є.Бузека, надії ЄС на те, що він зможе покращити взаємини з Україною і підписати угоду про асоціацію, покращити наші торгові зв`язки, інтеграцію бізнес-співтовариств - всі ці очікування розбиваються через те, що Україна завела себе в нинішню ситуацію. «Йдеться не тільки про рішення суду у кримінальній справі стосовно вашого колишнього прем`єр-міністра, а й про інші симптоматичні судові рішення. Просто справа Юлії Тимошенко найпомітніша, і порушення в ній абсолютно очевидні», - відзначив він.

Є.Бузек висловив жаль, що немає особливої реакції Києва на низку критичних зауважень Європарламенту. «На жаль, ми не побачили особливої реакції, хоча мені б дуже хотілося її побачити. На початку 2010 року в наших взаєминах дійсно був прогрес. Але потім все раптом змінилося, і ситуація почала розвиватися в протилежному напрямі. Пройшло два роки, і я не можу сказати, що ми стали ближчими...», - відзначив екс-президент Європарламенту.

Кажучи про можливі інструменти впливу на Київ з боку Євросоюзу, Є.Бузек сказав, що реальним інструментом впливу у сфері міжнародних відносин є санкції, «але це - засіб останньої надії».

«Що стосується поточної ситуації, то я б сказав, що юридична система України, а також ваша влада сьогодні самі накладають санкції на вашу країну. Нам залишається тільки реагувати на те, що відбувається. Ми не можемо визнати рішення ваших судів, які не відповідають правилам і суперечать основним цінностям Євросоюзу», - наголосив він.

Є.Бузек не виключив введення санкцій проти певних українських чиновників. «Все можливо. Я не можу передбачити, що відбудеться через місяць чи два», - відзначив він.

Європейський політик, водночас, зазначив, що можливий й інший варіант, за якого взаємини між Україною і ЄС стануть набагато кращі. «Нинішній перебіг подій можуть змінити чесні вибори і вирішення проблем колишніх політиків, що опинилися за гратами. Тому я б не хотів стверджувати, що відносини ставатимуть все гірше і гірше – я, як і раніше, сподіваюся, що вони покращаться. Результатів можна добитися навіть до Євро-2012, за кілька днів, що залишилися, - достатньо знайти вихід із ситуації з екс-прем`єром. І для цього не потрібно буде приймати якихось складних рішень», - сказав Є.Бузек.

У зв`язку з цим він відзначив, що ще залишається можливість підписати угоду про асоціацію між Україною і ЄС наприкінці 2012 року.

Є.Бузек також вважає, що навіть за негативного розвитку подій ЄС піде шляхом корекції візової політики ЄС щодо України. «Ми не хочемо карати ваших громадян за дії вашої влади», - наголосив він.