Прихильники опозиції пікетують ВР

Як передає кореспондент УНІАН, наразі близько 50 осіб розмістилися вздовж вулиці Грушевського навпроти ВР.

Пікетувальники в руках тримають державні прапори та прапори Об’єднаної опозиції «За Батьківщину».

Як повідомив журналістам член фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко, пікетування триватиме з 9-ї до 21 години.

Наразі, за його словами, акція буде небагаточисельною і її учасники мінятимуться кожні 3 години.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня у ВР було прийнято у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного законопроекту в цілому.

Лідери опозиційних партій оголосили масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови.