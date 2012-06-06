Янукович подякував журналістам за принциповість

Текст привітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

«Час переконливо довів, що неможливо дати гідну відповідь на виклики сьогодення без активної і відповідальної участі журналістів у формуванні громадської думки, їх принципової громадянської позиції, без постійної розбудови відносин преси і влади»,- наголосив В.Янукович.

На його переконання, всі добре розуміють, що головним завданням засобів масової інформації є чесне, правдиве, неупереджене висвітлення подій, що відбуваються у суспільстві, а обов`язком влади - підтримання преси, створення всіх умов для належної праці журналістів. «Це непростий процес, який потребує дієвих механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації»,- зауважив він.

Президент подякував усім працівникам засобів масової інформації за принциповість, активність та відданість своїй професії.

В.Янукович побажав журналістам та їхнім родинам добра, щастя, здоров`я та наснаги.