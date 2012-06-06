Азаров доручив Ощадбанку ритмічно виплачувати «вітіну» тисячу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засідання Кабінету міністрів.

"1 червня розпочались виплати компенсації вкладникам Ощадбанку. Станом на 5 червня ста тисячам вкладників виплачено біля 93 мільйонів гривень. Непоганий старт за пару банківських днів», - сказав М.Азаров.

За його словами, обслуговування вкладника за фактом триває 10-15 хвилин. «Щоб підвищити ефективність обслуговування, Ощадбанк запровадив графік, коли дні виплат чергуються з днями актуалізації даних", - зазначив М.Азаров. Наприклад, додав він, 6 і 8 червня здійснюються виплати, а 7 і 9 червня проводиться актуалізація даних, і 1,6 млн вкладникам уже призначено дату виплати з точністю до хвилини.

"А ще біля 1 мільйона громадян у визначені дні пройдуть актуалізацію даних у реєстрі вкладників», - зазначив М.Азаров і доручив Мінфіну й Ощадбанку і далі продовжувати виплати «ритмічно, вчасно, уважно до кожного вкладника".