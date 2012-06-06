Азаров доручив Ощадбанку ритмічно виплачувати «вітіну» тисячу

11:13, 06 червня 2012
Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров позитивно оцінює процес виплати компенсацій вкладникам Ощадбанку СРСР. 

Микола Азаров
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засідання Кабінету міністрів.

"1 червня розпочались виплати компенсації вкладникам Ощадбанку. Станом на 5 червня ста тисячам вкладників виплачено біля 93 мільйонів гривень. Непоганий старт за пару банківських днів», - сказав М.Азаров.

За його словами, обслуговування вкладника за фактом триває 10-15 хвилин. «Щоб підвищити ефективність обслуговування, Ощадбанк запровадив графік, коли дні виплат чергуються з днями актуалізації даних", - зазначив М.Азаров. Наприклад, додав він, 6 і 8 червня здійснюються виплати, а 7 і 9 червня проводиться актуалізація даних, і 1,6 млн вкладникам уже призначено дату виплати з точністю до хвилини.

"А ще біля 1 мільйона громадян у визначені дні пройдуть актуалізацію даних у реєстрі вкладників», - зазначив М.Азаров і доручив Мінфіну й Ощадбанку і далі продовжувати виплати «ритмічно, вчасно, уважно до кожного вкладника".

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