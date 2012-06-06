Пайфер: якби збірна США грала в Україні, Обама б не приїхав

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на громадському форумі «Україна 2020 політичний діалог: на підтримку європейської інтеграції України» сьогодні в Києві.

«Позиція США стосовно того, що відбувається в Україні, дуже схожа з позицією ЄС», - сказав С.Пайфер.

За його словами, про це, зокрема, свідчить спільний лист держсекретаря США Хіларі Клінтон і Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, надісланий у вересні минулого року, в якому вказується на вибірковий характер системи судочинства стосовно справи екс-прем’єра Юлії Тимошенко.

С.Пайфер також зазначив, що якби футбольна команда США брала участь в Євро-2012 в Україні, то Президент США Барак Обама не приїхав би до України. «У США немає футбольної команди, США не знаходиться в Європі, але якби команда США грала в Євро-2012, то Президент Обама не приїхав би побачити виступ своєї команди в Україні», - сказав американський дипломат.