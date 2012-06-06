ВР відклала питання про скасування недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 404 із 423 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, сьогодні на засіданні парламенту обговорювалося питання щодо включення до порядку денного проекту закону «Про внесення зміни до Конституції України (щодо недоторканності)», автором якого є заступник голови ВР Микола Томенко.

Було вирішено не голосувати сьогодні за включення до порядку денного сесії даного документа, а відправити його до профільного комітету з тим, щоб до 20 червня було підготовлено висновок щодо цього законопроекту.

Як зазначив перед голосуванням М.Томенко, законопроект спрямований на скасування недоторканності не тільки народних депутатів, а й Президента та суддів.

Він наголосив, що закон має бути один для всіх, і «Президент та судді не повинні складати касту недоторканних».

М.Томенко запевнив, що порушення опозицією цього питання не є передвиборчим ходом, оскільки ця проблема розглядалася не один раз.

В той же час М.Томенко наголосив, що рішення Конституційного Суду відносно нібито незаконності скасування недоторканності Президента та суддів є упередженим. «Ми сьогодні не повинні постійно апелювати до упередженого і політичного рішення Конституційного Суду», - сказав він.

Крім того, М.Томенко додав, що сьогодні парламент має звернутися до Конституційного Суду і заявити, що в Україні, де більшість не довіряє Президенту, Верховній Раді, суддівській системі, варто скасувати недоторканність. «Якщо ми не зробимо цей крок, то поваги до влади ніколи не буде», - сказав віце-спікер.