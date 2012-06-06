Єфремов думає, що проект опозиції про недоторканність опинився б у смітнику

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

«З моєї точки зору – це профанація. Подання представниками опозиції законопроекту щодо скасування, в тому числі, недоторканності Президента та суддів, це чергова профанація, яка загострюється перед виборами», - сказав він.

Він додав, що в парламенті вже є законопроект щодо скасування депутатської недоторканності, який має висновок Конституційного Суду. А також є негативне рішення КС щодо скасування недоторканності глави держави та суддів.

О.Єфремов також нагадав, що нині постає питання узгодження з європейською практикою питання скасування недоторканності суддів, оскільки її існування є вимогою європейських структур.

Лідер фракції Партії регіонів додав, що опозиційний законопроект зовсім не підготовлений і, власне, тому парламент відклав його розгляд на 20 червня.

«Якби цей законопроект був проголосований так, як на ньому наполягають зараз, і в тому форматі, в якому він подається, без рішення комітету, то я гарантую, що цей законопроект був би спрямований у сміттєвий кошик», - сказав О.Єфремов.