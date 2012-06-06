Регіонал: Парламент – це критична маса холуїв, плебеїв та покидьків

Про це він сказав в інтерв'ю Главкому, пояснюючи, чому він не голосував за цей документ.

"За 21 рік незалежності України це друга істотна поразка України. Перша – це Харківські угоди, друга – мовний законопроект, який проголосований в першому читанні. Хоча Харківські угоди давно набули чинності, а цей – ще ні, проте ми побачили перший крок. Мовний законопроект – це крок до найжахливішої поразки України у виживанні як держави з 1991 року. Саме Партія регіонів забезпечила цю істотну поразку нашої країни", - наголосив він.

Хоча, на думку С.Головатого, Харківські угоди та перебування Чорноморського флоту РФ не є таким згубним для виживання незалежної держави й існування українського народу, як мовне питання. За його словами, вперше за роки незалежності Верховна Рада стала ілюстрацією відсутності в парламенті українців як патріотів своєї держави і народу. "Парламент – це критична маса холуїв, плебеїв та покидьків. Незалежно від свого регіонального походження, кольорового, партійного чи безпартійного походження", - наголосив він.

С.Головатий зауважив, що «якщо взяти тих, хто голосував за мовний проект поіменно, то там буде істотна частка тимошенківців та турчинівців, яких вони провели у Верховну Раду. Ці депутати зараз позафракційні або у Рибакова в «Реформах заради грошей» засіли. Це шість людей. Також два нунсівці проголосували за російську мову». Всього справу вирішили дев’ять голосів. Така сутність Верховної Ради, яка фактично вже не є парламентом, додав депутат-«регіонал».

"Мовний законопроект - дуже серйозна загроза. Його прагнуть ухвалити в цілому. Мовне питання для України, нації, яка понад три століття була гноблена й ледь виживала, життєво важливе. Ми єдина нація в Європі, яка досі упосліджена та колонізована. Ми – європейський парадокс, нація, держава якої її ніколи не захищала. Єдине, чого нам вдалося досягти, щоб в Конституції зафіксували статус української як державної. Це була велика перемога, проте остання. Ось зараз цей статус мови нівелюється та знищується через фактичну політику", - зауважив він.

На думку депутата, за останні два роки масштаби русифікації суспільства б’ють рекорди. Було більше зроблено для русифікації України, ніж за останні двадцять років.

"КГБістська й путінська стратегія полягає в тому, щоб знищити Українську державу й поглинути її. Вже відбулося поглинання Росією інформаційного простору України, економічного та церковного просторів. З церквою до кінця не вдалося поглинути, проте «русский мир» має сприятливий грунт від цього режиму", - підкреслив С.Головатий.

Він нагадав, що Венеціанська комісія в грудні минулого року ухвалила висновок стосовно мовного законопроекту Вадима Колесніченка та Сергія Ківалова. Комісія сказала, що, по-перше, законопроект Колесніченка-Ківалова є відтворенням попереднього проекту, а той зовсім не відповідав європейським стандартам, зазначив С.Головатий. Проголосований нині в парламенті проект містить цілу низку положень, які суперечать статті 10 Конституції України. Документ містить багато положень, які не відповідають Європейській мовній хартії. Також законопроект не відповідає ще одному європейському міжнародно-правовому інструментові, яким є рамкова Конвенція про захист прав національних меншин. Це загальний підсумок висновку Венеціанської комісії, підкреслив С.Головатий.