Парламент зайнявся Київрадою часів Черновецького

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 345 із 368 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даною постановою утворено ТСК.

Тимчасовій слідчій комісії доручено розслідувати обставини порушення Конституції України, Земельного кодексу України та законів України, прийняття протиправних рішень Київської міської ради в період з 2007 по 2010 роки.

Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України Кирила Куликова (фракція «Наша Україна – Народна Самооборона»), заступником голови ТСК - народного депутата Олексія Плотнікова (фракція Партії регіонів).

У постанові визначено, що термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – шість місяців.