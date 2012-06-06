Парламент зайнявся Київрадою часів Черновецького
14:46, 06 червня 2012Політика
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Парламент утворив ТСК з розслідування обставин ухвалення протиправних рішень Київрадою в період з 2007 по 2010 рр.
|ТСК очолив Кирило Куликов
Даною постановою утворено ТСК.
Тимчасовій слідчій комісії доручено розслідувати обставини порушення Конституції України, Земельного кодексу України та законів України, прийняття протиправних рішень Київської міської ради в період з 2007 по 2010 роки.
Головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України Кирила Куликова (фракція «Наша Україна – Народна Самооборона»), заступником голови ТСК - народного депутата Олексія Плотнікова (фракція Партії регіонів).
У постанові визначено, що термін діяльності Тимчасової слідчої комісії – шість місяців.
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