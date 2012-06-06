Тимошенко: Бо й справді, який ще може бути день журналіста?

Текст привітання розміщений на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

"Я знаю, що багато з вас недолюблюють це свято. Бо й справді, який ще може бути день журналіста? У справжнього журналіста – кожен день такий. Але я просто хочу подякувати вам за щоденну роботу. За те, що не даєте спокійно жити політикам, за те, що не даєте спокійно спати ворогам та недругам України. За те, що ви кожного дня захищаєте нашу мову, демократичні орієнтири, європейські перспективи більше, аніж усі політичні партії разом узяті. За те, що готові до самопожертви і захисту романтичних ідеалів, подекуди більше, аніж опозиція. За те, що саме ви сьогодні захищаєте останні редути свободи. Та й просто за те, що ви не мовчите, а це в сьогоднішній країні майже героїзм", - йдеться у привітанні Ю.Тимошенко.

Екс-прем`єр додала, що знає ставлення журналістів до вітань з професійним святом. "Більшість з вас не любить і не сприймає пафосних вітань та зайвих слів, особливо від політиків. Ви свідомо вдягаєтесь в броню здорового цинізму, іронії, показової нейтральності та невтручання. Я знаю, що для журналіста є цінністю, коли вважається, що йому немає діла до жодних політичних "розбірок". Однак я також знаю й те, що коли нависне загроза над демократією, над свободою слова, над незалежною Україною, ви будете першими, хто встане на захист. Вас не треба звати на Майдан. Я вдячна Вам за це. Бо Ви – не проти всіх! Ви – за Україну! Тому, все ж таки, з святом!", - наголосила Ю.Тимошенко.