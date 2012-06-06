Пайфер: припущення, що США підтримують владу в Україні, викликають відразу

Колишній Посол США в Україні Стівен Пайфер вважає, що якщо Україна продовжить відхилятися від демократії, то до неї можуть бути застосовані санкції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-посол сказав на прес-конференції у середу.

«Якщо Україна і далі йтиме тим самим курсом, тобто відхилятиметься від демократії, тоді я можу собі уявити, що і санкції не забаряться», - сказав він.

Він відзначив «величезне розчарування, навіть розпач» з приводу того, що обіцяла «помаранчева» революція, і що зараз Україна йде не в тому напрямі.

Відповідаючи на запитання про те, що в статті в одному з українських видань йдеться про те, що якщо буде підтримка США України, то вона не буде в ізоляції, С.Пайфер зазначив, що «це репортерський спам».

«Якщо Банкова хоче створити враження, що є різниця між Президентом Обамою і Європейським Союзом у зовнішній політиці, то я говорив з американськими урядовцями, і скажу, що немає відмінностей у США з ЄС з приводу того, як обидві сторони сприймають події в Україні», - сказав він.

Він також зазначив, що «викликає відразу» припущення про те, що деякі американські компанії дістануть контракти з Україною і будуть підтримувати нинішню владу.

«Це є, думаю, образа для Президента Обами, таке припущення», - сказав С.Пайфер.

Відповідаючи на запитання, що може бути прикладом для більш жорстких дій США по відношенню до українського керівництва, С.Пайфер відповів: «Якщо політичний напрямок України триватиме, якщо внутрішня політика буде схожою на Білорусь і Росію дедалі більше, я особисто не здивуюся, якщо в Конгресі почнуться розмови про таке саме ставлення як і до білоруських, і до російських деяких осіб».