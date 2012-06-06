Візи до Польщі стали безплатними
17:34, 06 червня 2012Політика
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Україна та Польща підписали угоду про скасування оплати за видачу національних віз.
|Угоду підписали у Польщі
Як повідомили УНІАН в Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, угоду підписано сьогодні в рамках робочого візиту міністра закордонних справ Костянтина Грищенка до Республіки Польща.
Від уряду Польщі угоду підписав міністр закордонних справ Радослав Сікорський.
"Підписання сьогоднішньої Угоди є реальним кроком на зустріч побажанням громадян України та Польщі", - сказав К.Грищенко після підписання угоди.
Міністри закордонних справ України та Польщі взяли участь в урочистій церемонії відкриття Почесного консульства України в Перемишлі. Новопризначеному Почесному Консулу України в Перемишлі Олександру Бачику було вручено консульський патент і екзекватуру.
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