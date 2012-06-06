У БЮТ голосували за зміну керівника фракції

Питання зміни керівника фракції “БЮТ-Батьківщина” не є актуальним.

Про це УНІАН повідомив один з лідерів партії “Батьківщина”, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко, коментуючи на прохання агентства інформацію щодо можливої заміни Андрія Кожем`якіна.

М.Томенко підтвердив, що на засіданні фракції за ініціативою народного депутата Юрія Одарченка було обговорене питання щодо зміни керівника фракції.

“Андрій Кожем`якін поставив на голосування пропозицію про підтвердження його повноважень як керівника фракції. Абсолютна більшість фракції проголосувала за підтвердження його повноважень”, - сказав М.Томенко. При цьому він додав, що один депутат проголосував проти та один утримався.

Віце-спікер зазначив, що була спроба створити проблеми всередині найбільшої опозиційної фракції, однак вона не вдалася. “Ми просимо “доброзичливців” та “друзів” БЮТ-Батьківщини не турбуватися, оскільки питання зміни керівника фракції неактуальне”, - сказав М.Томенко.