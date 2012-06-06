У БЮТ голосували за зміну керівника фракції
Більшість фракції проголосувала за підтвердження повноважень Кожем`якіна. Один депутат проголосував проти та один утримався.
|Кожем`якін підтвердив повноваження голови фракції
Про це УНІАН повідомив один з лідерів партії “Батьківщина”, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко, коментуючи на прохання агентства інформацію щодо можливої заміни Андрія Кожем`якіна.
М.Томенко підтвердив, що на засіданні фракції за ініціативою народного депутата Юрія Одарченка було обговорене питання щодо зміни керівника фракції.
“Андрій Кожем`якін поставив на голосування пропозицію про підтвердження його повноважень як керівника фракції. Абсолютна більшість фракції проголосувала за підтвердження його повноважень”, - сказав М.Томенко. При цьому він додав, що один депутат проголосував проти та один утримався.
Віце-спікер зазначив, що була спроба створити проблеми всередині найбільшої опозиційної фракції, однак вона не вдалася. “Ми просимо “доброзичливців” та “друзів” БЮТ-Батьківщини не турбуватися, оскільки питання зміни керівника фракції неактуальне”, - сказав М.Томенко.