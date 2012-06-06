ВАСУ визнав Лутковську омбудсманом

Вищий адміністративний суд України відмовив у задоволенні позову народного депутата України Юрія Одарченка (фракція «БЮТ-Батьківщина») до Верховної Ради щодо незаконності обрання Валерії Лутковської Уповноваженим ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів ВАСУ на сьогоднішньому засіданні.

«У задоволенні позову… відмовити повністю», - заявив головуючий на засіданні суддя.

Також ВАСУ визнав правомірним приведення В.Лутковської до присяги омбудсмана.

У ході сьогоднішнього засідання суд відхилив клопотання позивача про витребування оригіналів бюлетенів для таємного голосування з обрання омбудсмана депутатами ВР та протоколу засідання Лічильної комісії парламенту.

Необхідність цього позивач пояснював тим, що, на його думку, бюлетені для таємного голосування не були оформлені належним чином, зокрема, в них не було особистого підпису голови та секретаря Лічильної комісії.

Також суд відхилив клопотання позивача викликати народних депутатів Володимира В’язівського та Віктора Олійника, які були членами Лічильної комісії під час обрання омбудсмана та виступили з окремою думкою стосовно процедури голосування.

На думку суду, в цьому немає необхідності, оскільки позиція цих депутатів вже міститься у матеріалах справи.

Крім того, суд відхилив клопотання позивача щодо оголошення перерви у судовому засіданні на 15 днів для витребування оригіналів бюлетенів для таємного голосування шляхом надання відповідного депутатського запиту.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня В.Лутковську було обрано Уповноваженим ВР з прав людини. На голосування вносилась одна кандидатура. За обрання В.Лутковської проголосували 252 народних депутата.

25 квітня заступник голови ВР, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко заявив про численні порушення регламенту Верховної Ради під час обрання Уповноваженого з прав людини, і сказав, що опозиційні фракції не допустять приведення В.Лутковської до присяги та вимагатимуть створення тимчасової слідчої комісії ВР щодо легітимності її обрання.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир Литвин заявив, що жодних порушень під час призначення В.Лутковської на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини не було.

27 квітня у парламенті під вигуки опозиції «Ганьба!» В.Лутковська склала присягу Уповноваженого з прав людини.

Оскільки трибуна парламенту заблокована опозиціонерами, В.Лутковська складала присягу у сесійній залі біля дверей, через які виходять з зали народні депутати із фракції Партії регіонів і КПУ.