Європарламент відрядив в Україну двох авторитетних політиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Європарламенту, про це Мартін Шульц заявив сьогодні.

“Я задоволений, що П.Кокс та О.Кваснєвський прийняли мою пропозицію поїхати в Україну та моніторити судові процеси за участю пані Тимошенко від імені Європейського парламенту”, - цитує прес-служба слова М.Шульца.

Президент Європарламенту зазначив, що обидва представники парламенту матимуть високу міжнародну репутацію, і заслужили на повагу за чудові досягнення у зовнішній та внутрішній політиці. Крім того, П.Кокс та О.Кваснєвський мають підтримку від усіх політичних сил Європейського парламенту.

“Я сподіваюсь, що їхня місія стане проривом, який допоможе Україні звернутися до проблем верховенства права та незалежності судової системи. Я сподіваюсь, це сприятиме відновленню взаємної довіри у відносинах ЄС-Україна”, - наголосив М.Шульц.

Він також зазначив, що П.Кокс та О.Кваснєвський матимуть доступ до всіх документів справ, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників.

Європарламент, у свою чергу, надаватиме юридичну та логістичну підтримку в їхній роботі.

Передбачається, що вже в понеділок, 11 червня, представники Європарламенту зустрінуться у Києві з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, а також проведуть зустрічі з родиною та адвокатами Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня цього року прем`єр-міністр України Микола Азаров погодився на пропозицію президента Європейського парламенту М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко лікарів та юристів на другий процес.