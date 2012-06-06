Парубій пішов під крило Яценюка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цієї політичної сили.

Зокрема, сьогодні, 6 червня, він написав заяву про вступ до лав партії, йдеться в повідомленні.

А.Парубій зазначив, що прийняв для себе відповідальне рішення вступити до «Фронту змін» як одного з основних засновників Об’єднаної опозиції.

«Я завжди казав, що тільки об’єднавшись, опозиційні сили зможуть ефективно протистояти режиму Януковича. Тому моє місце там, де Об’єднана опозиція», - зазначив він.

«Я певен, що із «Фронтом змін» і «Батьківщиною» ми захистимо Українську державу, українську мову і майбутнє кожного українця», - підкреслив А.Парубій.

Як повідомляв УНІАН, А.Парубій був членом партії «Наша Україна», з якої вийшов у лютому цього року.