Скандальний мовний законопроект приймали «мертві душі»

У Верховній Раді за ухвалення у першому читанні законопроекту про засади державної мовної політики проголосувало 172 депутати, а не 234, як було офіційно оголошено.

Про це у блозі на "Українській правді" написав журналіст Сергій Андрушко з посиланням на письмову реєстрацію депутатів за 5 червня, оприлюднену на сайті Верховної Ради.

Як з’ясувалося, один із депутатів, який голосував за законопроект, офіційно перебував в цей час у відпустці, ще один – був у відрядженні, ще один – хворів, інші 59 парламентаріїв, голоси яких були "за", на це засідання не були письмово зареєстровані.

Усього незареєстрованих, чи тих, які хворіли або були у відрядженні на момент ранкового засідання 5 червня виявилося 62 депутати (чиї голоси відображені електронною системою "за" ухвалення закону).

Якщо зайти, наприклад, на сторінку народного депутата Андрія Деркача, можна побачити, що він 5 червня проголосував "за" законопроект про засади мовної політики.

Водночас, на його ж сторінці в розділі "письмова реєстрація" можна побачити, що він цього дня – в офіційній відпустці.

Олексій Плотніков, який теж проголосував "за" на ранковому засіданні 5 червня був у цей час у відрядженні.

А навпроти прізвища колишнього спікера парламенту з комуністичної фракції Олександр Ткаченка у письмовій реєстрації зазначено, що у день голосування за мовний закон він "хворіє", хоча його голос враховано.

Серед депутатів, які проголосували за закон, але не були письмово зареєстровані – Ринат Ахметов, Віктор Янукович (син Президента України - УНІАН), Ірина Бережна, Інна Богословська, Таріел Васадзе – це лише з фракції Партії регіонів.

Колишній бютівець, а наразі позафракційний Валерій Писаренко, який теж проголосував "за" – так само не зареєстрований на засіданні.

"Оскільки для того, щоб законопроект вважався ухваленим потрібно 226 депутатів, даний законопроект можна вважати неприйнятим, оскільки, очевидно, що "за" нього особисто проголосували лише 172 депутати", - написав журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня у ВР було прийнято у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного законопроекту в цілому.

Лідери опозиційних партій оголосили масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови.

Біля ВР 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту. Коли представники опозиції намагалася прорватися через огорожу до ВР - «беркутівці» застосували проти них сльозогінний газ.