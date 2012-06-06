США виділили 3 млн доларів на спостерігачів на українських виборах

Про це сказав посол США в Україні в 1998-2000 роках Стівен Пайфер під час Дипломатичного клубу, організованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Фронт Змін», за словами С.Пайфера, США можуть застосувати санкції по відношенню до представників української влади в разі проведення нелегітимних виборів.

У відповідь на запитання, чи можуть США застосувати санкції щодо України, якщо вибори восени будуть нечесними, він сказав: «Якщо Україна і надалі буде дотримуватися взятого сьогодні курсу, а також якщо відбудуться нелегітимні вибори і нічого не зміниться в ситуації з політичними переслідуваннями, то, на жаль, для України це можливо».

«У 1990-х Україна мала величезну підтримку американського Конгресу. Тепер усе змінилося. Близько чотирьох місяців тому я мав доповідати в Конгресі про ситуацію в Україні. Відчувається незадоволення, тривога і розчарування. Захід дуже старався допомогти Україні стати сучасною демократичною країною, але все пішло не тим шляхом», - зазначив він.

С.Пайфер нагадав, що є чимало прикладів, коли Конгрес США обмежував деякі країни, наприклад, згадав Акт про демократію і права людини щодо Білорусі про посилення санкцій. За його словами, «і Сполучені Штати, і Європейський Союз продовжують здійснювати санкції проти окремих осіб в Білорусі, так само як фінансові санкції. Є також «закон Магнітського» щодо санкцій проти російських високопосадовців, від чого російська влада не в захваті. Держдепартамент США уже вводить як адміністративні заходи візові санкції щодо росіян, які були задіяні в справі Магнітського».

«Є відчуття, що Україна наближається до Росії та Білорусі, а не, наприклад, до Польщі з її демократичними структурами. Я думаю, що від цього не далекий шлях до того, щоб Конгрес почав думати про те, які механізми він може застосувати, щоб вплинути на Україну. Питання санкцій зараз не є на порядку денному. Однак, якщо розмовляти зі співробітниками Конгресу, то тепер вони думають про це, хоча ще 6 місяців чи 12 місяців тому про таке питання навіть не задумувалися», - додав він.

Дипломат підкреслив, що весь світ слідкуватиме за перебігом подій в Україні восени. «Тільки США виділили понад 3 млн доларів на забезпечення великої кількості спостерігачів на період українських виборів», - наголосив він.

С.Пайфер зазначив, що не вірить в те, що Президент України не володіє ситуацією: «Пан Янукович отримує чіткі повідомлення про необхідність прозорих виборів, про необхідність вирішити питання з політичними в’язнями під час робочих зустрічей із європейськими лідерами», – зауважив колишній посол США в Україні.