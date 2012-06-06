Спостерігачі від ЄС особливо простежать за висвітленням виборів у ЗМІ

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на семінарі “Ситуація у новинних ЗМІ в Росії та країнах “Східного партнерства” в Європарламенті.

“Вони мають велике значення для порядку денного асоціації між Україною та ЄС”, - сказав єврокомісар.

Він зазначив, що в ході передвиборчої кампанії представники ЄС звертатимуть особливу увагу на збалансоване її висвітлення в ЗМІ в Україні, а також на забезпечення рівного доступу різним кандидатам до засобів масової інформації.

Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні заплановані на 28 жовтня.