Спостерігачі від ЄС особливо простежать за висвітленням виборів у ЗМІ
23:07, 06 червня 2012Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле ще раз наголошує на важливості чесних виборів в Україні для майбутнього двосторонніх відносин.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні, виступаючи на семінарі “Ситуація у новинних ЗМІ в Росії та країнах “Східного партнерства” в Європарламенті.
“Вони мають велике значення для порядку денного асоціації між Україною та ЄС”, - сказав єврокомісар.
Він зазначив, що в ході передвиборчої кампанії представники ЄС звертатимуть особливу увагу на збалансоване її висвітлення в ЗМІ в Україні, а також на забезпечення рівного доступу різним кандидатам до засобів масової інформації.
Як повідомляв УНІАН, парламентські вибори в Україні заплановані на 28 жовтня.
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