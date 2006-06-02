Ющенко призначив п’ять голів райдержадміністрацій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїми указами призначив п’ять голів районних державних адміністрацій. Зокрема, глава держави призначив Анатолія ПОНОМАРЕНКА та Валентина ПЕТЛЬОВАНОГО головами відповідно Буринської та Недригайлівської районних державних адміністрацій Сумської області. Також В.ЮЩЕНКО призначив Олександра САХНА головою Жмеринської районної державної адміністрації та Віктора ЗАІЧКА - головою Козятинської районної державної адміністрації Вінницької області. Крім того, Максима ХОХЛОВА призначено головою Іршавської районної державної адміністрації Закарпатської області. Укази розміщено на офіційному сайті глави держави.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter