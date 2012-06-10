Опозиція обіцяє «бій кремлівським маріонеткам» за мовний закон

В неділю у Львові на площі Ринок кілька тисяч людей взяли участь у народному віче на захист української мови, яке стало початком всеукраїнської акції «Українська хвиля».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації партії «Батьківщина», серед організаторів акції – учасники об’єднаної опозиції «Батьківщина» (ВО «Батьківщина», «Фронт змін», «За Україну!», Партія «Реформи і Порядок», Народна Самооборона, Народний Рух України).

За словами голови Львівської обласної організації партії «За Україну!» Ярослава Пітка, мета акції – привернути увагу світової спільноти, закликати українців об’єднатися, не бути байдужими і стати на захист української мови.

У своєму виступі народний депутат України Андрій Парубій запевнив, що при розгляді мовного законопроекту у другому читанні опозиціонери обов’язково будуть перешкоджати його прийняттю і десятки депутатів «дадуть бій кремлівським маріонеткам».

Результатом народного віче стало прийняття ухвали, в якій наголошується, що прийняття законопроекту на знищення української мови вважати сигналом для активної фази боротьби проти «промосковського режиму В.Януковича».

Автори документу закликали опозиційні політичні сили неухильно дотримуватися принципів, проголошених 22 січня цього року на Софійській площі у Києві. Вони закликають громадян, колективи надсилати листи, телеграми, sms повідомлення на адресу Президента України, голови Верховної Ради на знак протесту проти прийняття «україноненависницького» законопроекту № 9073.

Крім того учасники віче вирішили звернутися до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Вони закликали розпочати зі Львова масову протестну акцію «Українська хвиля», що має прокотитися всією Україною.