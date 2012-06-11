Суд заборонив протестувати під Олімпійським

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м.Києві, сьогодні у другій половині дня представники деяких політичних сил та громадських організацій надіслали до КМДА заявки про проведення масових заходів на прилеглій до НСК «Олімпійський» території безпосередньо перед початком та під час проведення матчу між збірними командами України та Швеції у рамках Євро-2012.

У зв’язку з тим, що передбачається максимальне заповнення глядацьких місць стадіону та великим скупченням вболівальників (до 110 тисяч) проведення будь-яких масових заходів на прилеглій території суттєво перешкоджатиме безпеці громадян, які вирішили відвідати футбольний матч.

З огляду на те, що заявка подана організаторами з порушеннями встановленого порядку, та задля забезпечення безпеки громадян України та закордонних гостей, Київський адміністративний суд прийняв рішення про заборону проведення будь-яких масових заходів на прилеглій території до НСК «Олімпійський». Організаторам доведено рішення суду судовими виконавцями.

Керівництво столичної міліції звертається до організаторів та учасників акції не порушувати чинне законодавство, заздалегідь планувати свої заходи, поважати уподобання інших громадян України та закордонних гостей, які приїхали до Києва на велике спортивне свято.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні біля НСК «Олімпійський» з 18.00 до 22.00 міська організація партії «Батьківщина» мала намір провести пікет на захист демократії в Україні.