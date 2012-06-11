Янукович прийде підтримати збірну

Президент України Віктор Янукович сьогодні перегляне матч між національними збірними України та Швеції з футболу, що відбудеться в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Нагадується, що гра розпочнеться о 21.45 на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві.