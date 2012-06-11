Янукович прийде підтримати збірну
20:00, 11 червня 2012Політика
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Янукович відвідає матч між збірними України та Швеції.
Янукович вирішив прийти на матч
Президент України Віктор Янукович сьогодні перегляне матч між національними збірними України та Швеції з футболу, що відбудеться в рамках фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
Нагадується, що гра розпочнеться о 21.45 на стадіоні НСК «Олімпійський» у Києві.
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