Ющенко і Янукович домовилися одночасно не ходити в одне місце

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися одночасно не відвідувати ті ж самі заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам в Одесі.

«Ми з ним домовилися, що там, де буває Президент, я не беру участі і навпаки», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому він не бере участі у відкритті після реставрації Одеського театру опери і балету.

Лідер ПР висловив задоволення тим, що на відкриття запрошена вдова колишнього міністра транспорту України Георгія Кирпи, який «багато зробив для ремонту театру».