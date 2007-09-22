Ющенко і Янукович домовилися одночасно не ходити в одне місце
18:08, 22 вересня 2007Політика
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Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ домовилися одночасно не відвідувати ті ж самі заходи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив журналістам в Одесі.
«Ми з ним домовилися, що там, де буває Президент, я не беру участі і навпаки», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому він не бере участі у відкритті після реставрації Одеського театру опери і балету.
Лідер ПР висловив задоволення тим, що на відкриття запрошена вдова колишнього міністра транспорту України Георгія Кирпи, який «багато зробив для ремонту театру».
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