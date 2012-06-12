Тимошенко подякувала політикам, які не приїхали на Євро

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, так український екс-прем`єр прокоментувала проведення Євро-2012 в Україні двом світовим ЗМІ - британському виданню "The Telegraph" та американському телеканалу CNN.

"Я не хочу, щоб нинішній авторитарний режим використовував Євро-2012 для згортання демократії та прав людини. Ми вітаємо футбольних вболівальників, тому що хочемо, щоб чесні правила гри футболу нарешті увійшли в українську політику", - сказала Ю.Тимошенко у коментарі "The Telegraph".

На сайті зазначається, що екс-прем`єр-міністр України висловила вдячність всім європейським політикам, які відмовилися політично підтримати чинну владу країни своїм відвідуванням українських футбольних матчів.

"Стоячи поряд на одній трибуні з Януковичем чи просто потиснувши йому руку, ви допоможете авторитарному режиму в Україні, який відбирає усі права та свободи у громадян моєї країни… Цього разу ми потребуємо вашої допомоги, як ніколи раніше", - наголосила Ю.Тимошенко у коментарі, переданому для CNN.

На сайті також зазначається, що "саме за прем`єрства Ю.Тимошенко Україна здобула право на проведення разом з Польщею фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу".

"Новий уряд скористався цією можливістю, аби влаштувати "свято своєї кишені", до якої потрапила більша частина коштів, що виділялися з державного бюджету на підготовку та проведення чемпіонату. Саме за ініціативи уряду Миколи Азарова до тендерного законодавства було внесено зміни та запроваджено зручну для них корупційну схему", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ю.Тимошенко.