Тимошенко подякувала політикам, які не приїхали на Євро

15:43, 12 червня 2012
Політика
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Екс-прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що чесні спортивні правила повинні стати взірцем для українського політикуму.  

Шведські футбольні фанати тримають футболку із зображенням Юлії Тимошенко

Як повідомляє офіційний сайт Ю.Тимошенко, так український екс-прем`єр прокоментувала проведення Євро-2012 в Україні двом світовим ЗМІ - британському виданню "The Telegraph" та американському телеканалу CNN.

"Я не хочу, щоб нинішній авторитарний режим використовував Євро-2012 для згортання демократії та прав людини. Ми вітаємо футбольних вболівальників, тому що хочемо, щоб чесні правила гри футболу нарешті увійшли в українську політику", - сказала Ю.Тимошенко у коментарі "The Telegraph".

На сайті зазначається, що екс-прем`єр-міністр України висловила вдячність всім європейським політикам, які відмовилися політично підтримати чинну владу країни своїм відвідуванням українських футбольних матчів.

"Стоячи поряд на одній трибуні з Януковичем чи просто потиснувши йому руку, ви допоможете авторитарному режиму в Україні, який відбирає усі права та свободи у громадян моєї країни… Цього разу ми потребуємо вашої допомоги, як ніколи раніше", - наголосила Ю.Тимошенко у коментарі, переданому для CNN.

На сайті також зазначається, що "саме за прем`єрства Ю.Тимошенко Україна здобула право на проведення разом з Польщею фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу".

"Новий уряд скористався цією можливістю, аби влаштувати "свято своєї кишені", до якої потрапила більша частина коштів, що виділялися з державного бюджету на підготовку та проведення чемпіонату. Саме за ініціативи уряду Миколи Азарова до тендерного законодавства було внесено зміни та запроваджено зручну для них корупційну схему", - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Ю.Тимошенко.

 

 

 

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