Хорошковський не бачить загрози дефолту

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

«Сьогодні ми не бачимо загрози дефолту взагалі. І в рамках збалансованості бюджету, і в рамках економічного розвитку ми сьогодні можемо обслуговувати свої борги без проблем», - сказав В.Хорошковський.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 60,513 млрд дол. Зокрема державний і гарантований державою зовнішній борг становив 37,04 млрд дол.