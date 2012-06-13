Хорошковський не бачить загрози дефолту
14:12, 13 червня 2012Політика
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Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій Хорошковський упевнений, що на сьогоднішній день в Україні немає підстав побоюватись дефолту.
|Валерій Хорошковський не боїться дефолту
«Сьогодні ми не бачимо загрози дефолту взагалі. І в рамках збалансованості бюджету, і в рамках економічного розвитку ми сьогодні можемо обслуговувати свої борги без проблем», - сказав В.Хорошковський.
Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 березня 2012 року становив 60,513 млрд дол. Зокрема державний і гарантований державою зовнішній борг становив 37,04 млрд дол.
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