Регіонал: Янукович «толерантно» заявив про причетність Тимошенко до вбивства
За словами Олійника, про цю версію говорив багато хто.
Заявою про причетність Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня Віктор Янукович не порушив презумпцію невинуватості, адже раніше про версію причетності екс-прем’єра заявляли представники Генпрокуратури. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.
«Це ні про що не свідчить. Справа в тому, що задав питання Президенту журналіст і Президент, до його честі, дав відповідь – міг би уникнути відповіді, але він її дав. Він її дав достатньо толерантно, в рамках чинного законодавства і Конституції, тому що про причетність, як версію, говорили і перший заступник Генерального прокурора Кузьмін, і Генпрокурор України, який зустрічався з журналістами, і говорив про те, що відпрацьовується версія причетності Юлії Тимошенко до вбивства», – зазначив регіонал.
«Це абсолютно відповідає (презумпції невинуватості). Тому що навіть особи, які вчинили злочин і вбили, але доказів немає і суд не прийняв рішення про їхню винуватість, буває таке в житті, вони є невинуватими. І в цьому відношенні презумпція діє сповна. Тут же ж відпрацьовувалась версія причетності Юлії Тимошенко до вбивства. В тому числі прокурори говорили про необхідність допиту Лазаренка, Кириченка, наявності певних документів, заяви сина Щербання – це серйозні речі, які вимагають перевірки», – заявив Олійник.