Регіонал: Янукович «толерантно» заявив про причетність Тимошенко до вбивства

Заявою про причетність Юлії Тимошенко до вбивства Євгена Щербаня Віктор Янукович не порушив презумпцію невинуватості, адже раніше про версію причетності екс-прем’єра заявляли представники Генпрокуратури. Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.

«Це ні про що не свідчить. Справа в тому, що задав питання Президенту журналіст і Президент, до його честі, дав відповідь – міг би уникнути відповіді, але він її дав. Він її дав достатньо толерантно, в рамках чинного законодавства і Конституції, тому що про причетність, як версію, говорили і перший заступник Генерального прокурора Кузьмін, і Генпрокурор України, який зустрічався з журналістами, і говорив про те, що відпрацьовується версія причетності Юлії Тимошенко до вбивства», – зазначив регіонал.

«Це абсолютно відповідає (презумпції невинуватості). Тому що навіть особи, які вчинили злочин і вбили, але доказів немає і суд не прийняв рішення про їхню винуватість, буває таке в житті, вони є невинуватими. І в цьому відношенні презумпція діє сповна. Тут же ж відпрацьовувалась версія причетності Юлії Тимошенко до вбивства. В тому числі прокурори говорили про необхідність допиту Лазаренка, Кириченка, наявності певних документів, заяви сина Щербання – це серйозні речі, які вимагають перевірки», – заявив Олійник.