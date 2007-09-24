Партію регіонів влаштує тільки один варіант результатів виборів

Депутат Верховної Ради V скликання Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що Верховна Рада V скликання продовжить свою роботу, якщо не буде визнано результатів виборів 30 вересня, де переможе Партія регіонів. Про це Т.ЧОРНОВІЛ заявив під час виступу в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, Партія регіонів має варіанти розвитку подій, у разі, якщо "наші опоненти спробують нейтралізувати рішення Центральної виборчої комісії і не допустити оголошення результатів виборів, за якими буде суттєва перемога Партії регіонів".

"На це є відповідь, заготовлена Верховною Радою щодо припинення депутатських повноважень членами БЮТ і "Нашої України" і стосується продовження роботи нинішнього парламенту, якщо не буде визнана новообрана Верховна Рада", - зазначив Т.ЧОРНОВІЛ.

Він додав, що "буде включений механізм тиску на суддів, то тоді мусить бути відповідь самого громадянського суспільства, у тому числі дуже потужних акцій непокори".

"Але я сподіваюся, що цього не відбудеться, і нам вдасться уникнути протистояння як на лінії Президент - Верховна Рада, так і серед прихильників різних політичних сил", - зазначив він.