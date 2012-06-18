ГПУ готова пред'явити Тимошенко обвинувачення щодо вбивства Щербаня

Перший заступник генпрокурора України Ренат Кузьмін заявив, що готовий пред'явити Юлії Тимошенко звинувачення у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня. Про це він сказав в інтерв'ю Коммерсанту-України.

"У нас є достатньо свідчень, які підтверджують причетність Тимошенко до цього вбивства, і ми маємо намір пред'явити їй обвинувачення. Перешкодою, що заважає пред'явити ці звинувачення, є її тривала хвороба. Це не дозволяє нам проводити відповідні слідчі дії до її одужання. У нас є достатньо даних, що підтверджують її зацікавленість в усуненні Щербаня; є дані, що підтверджують перерахування грошей з контрольованих нею рахунків; є прямі свідчення свідків, які називають її організатором і фінансистом вбивств. У нас є заява Руслана Щербаня, який називає її прямим винуватцем смерті його батька ", - сказав Кузьмін.

У разі тривалої хвороби Юлії Тимошенко Генеральна прокуратура (ГПУ) може призначити їй судово-медичну експертизу, яка встановить, чи може вона брати участь у слідчих діях у справі про вбивство народного депутата Євгена Щербаня, відзначає видання.