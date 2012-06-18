Ренат Кузьмін: банда Кушніра виконувала замовлення в інтересах Юлії Тимошенко

Перешкодою, яка заважає пред'явити Юлії Тимошенко звинувачення у вбивстві Щербаня, є її тривала хвороба. Про це в інтерв'ю виданню "Коммерсант-Україна" заявив заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін.

"У нас є достатньо даних, що підтверджують її зацікавленість в усуненні Щербаня; є дані, що підтверджують перерахування грошей з контрольованих нею рахунків; є прямі свідчення свідків, які називають її організатором і фінансистом убивств. У нас є заява Руслана Щербаня, який називає її прямим винуватцем смерті його батька ", - заявив Кузьмін.

На питання про те, яку роль в розслідуванні справи зіграв Вадим Болотських, єдиний, хто залишився живим із банди Кушніра, засудженої за ці вбивства, заступник Генпрокурора відповів: "Болотських переведений зі Слов'яносербської колонії Луганської області в Лук'янівське СІЗО Києва і працює зі слідчим. Банда Кушніра була на службі у Павла Лазаренка. Ця банда виконувала його доручення і замовлення в інтересах Юлії Тимошенко. Цей факт підтверджений слідством, і в нас немає жодних сумнівів, що банда Кушніра працювала на Лазаренка і Тимошенко. Слідством встановлено, що ця банда брала участь у 25 вбивствах і замахах на вбивство.

Ми встановили 25 потерпілих, яких або вбили, або вчинили замах на них. І деякі очевидці тих подій прямо називають Лазаренка і Тимошенко організаторами злочинів. Це не обов'язково люди, яких ви знаєте ".

На уточнююче запитання журналіста, чи випливає з цього, що Тимошенко можуть пред'явити звинувачення в цих вбивствах, Кузьмін сказав:

"Ми поки говоримо про те, що у справі про вбивство Щербаня у нас достатньо підстав, щоб пред'явити Юлії Тимошенко звинувачення".

Кузьмін також стверджує, що Тимошенко, за інформацією ГПУ, зустрічалася, спілкувалася, була знайома з бандою Кушніра. "У неї були дружні стосунки з керівниками цього угруповання", - стверджує Кузьмін.