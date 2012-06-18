Прокурор каже, що в обстрілі депутатів ніякої політики не виявили

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу у Чернівцях.

За словами прокурора, досудовим слідством встановлено, що того дня, 15 червня, в селі Чортория проводився етнофестиваль «На гостини до Івана» з нагоди дня народження відомого українського кінорежисера Івана Миколайчука. «В цей час майбутній винуватець і організатор збройного нападу у Вашківцях займався там торгівлею. Між ним та одним із потерпілих на ґрунті особистих неприязних побутових стосунків виник конфлікт, під час якого останній вдарив кулаком в обличчя підприємця в присутності його 10-річної доньки та односельців», - заявив прокурор краю.

Він додав, що саме після цього ображений чоловік організував групу з 17 осіб, які згодом прибули на трьох автомобілях у селище Вашківці і вчинили «розбірки з кривдниками», застосувавши зброю.

Прокурор Буковини також зазначив, що двоє потерпілих, які є депутатами місцевих рад від партії «Фронт змін», під час допиту самі наголосили, що "жодної політики в конфлікті не було, а виключно лише хуліганські дії".

Крім цього, заявив П.Коваль, батько одного з активних винуватців трагедії «сам є депутатом однієї з районних рад також від партії «Фронт змін».

«Тому заява деяких ЗМІ, які поширили чутки, що даний конфлікт має політичне підґрунтя і пов’язаний з виборчими перегонами, є суцільною інсинуацією», - підкреслив П.Коваль.

Прокурор Буковини повідомив остаточну версію трагічних подій, якою володіє обласна прокуратура

Зокрема, за його словами, 15 червня увечері в приміщенні колишнього універмагу м. Вашківців група з 10 місцевих та приїжджих буковинців переглядала футбольний матч. Близько 21-ї години туди увійшли 17 осіб і розпочали хаотичну стрілянину з револьверів, призначених для стрільби патронами калібру 4 мм типу Флобера і застосували газовий балончик. В результаті було поранено трьох буковинців.

Один із них – 39-річний приватний підприємець – після госпіталізації до міської лікарні помер. За висновками судово-медичної експертизи,смерть настала від механічної асфіксії, внаслідок аспірації шлункового вмісту. Двоє інших потерпілих теж були доставлені до лікарні з пораненнями.

За фактом смерті та вчинення хуліганських дій УМВС України в Чернівецькій області порушило кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) та ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України.

Під час проведення слідчо-оперативних заходів встановлені особи, причетні до вчинення вказаних злочинів. В порядку ст.115 КПК України двоє, один з яких і здійснив постріли, затримані та поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Ще двоє перебувають у розшуку.

«Досудове слідство триває. Хід розслідування цієї резонансної кримінальної справи взято на особливий контроль генеральним прокурором України Віктором Пшонкою», - підкреслив прокурор Буковини.