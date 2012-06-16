На Буковині невідомі відкрили стрілянину в універмазі: поранено двох депутатів

11:57, 16 червня 2012
Суспільство
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У Чернівецькій області двоє депутатів місцевих рад від партії «Фронт змін» отримали поранення в результаті нападу на них та їхнього приятеля невідомих молодиків у місті Вашківці. Приятель загинув.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Фронт змін».

Згідно з повідомленням, депутат Вижницької районної ради Віталій Гарас разом із братом, депутатом Вашківецької міської ради Юрієм Гарасем, приятелем Романом Ставчанським та іншими жителями міста дивилися футбольний матч на другому поверсі приміщення універмагу в місті Вашківці. Близько 21.30 кілька молодих людей із травматичною та газовою зброєю вбігли до приміщення й відкрили вогонь по них. В результаті отриманих травм, несумісних із життям, Р.Ставчанський загинув.

Міліція прибула на місце оперативно, але нападникам вдалося втекти.

В.Гарас отримав три поранення. Йому зроблено операцію. Ю.Гараса із складним пораненням перевозять в обласну лікарню, поінформували у «Фронті змін».

Від газової зброї постраждали також люди, які перебували в тому ж приміщенні.

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк вже звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки із вимогою взяти на контроль розслідування справи.

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