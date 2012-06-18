Реклама в перерві євроматчів обходиться Королевській майже у 40 тисяч

Про це пише Українська правда, журналісти якої звернулись до відділу реклами Першого Національного.У проміжку між 19:00 і 21:00 ціни дещо нижчі - 376 гривень за секунду.

Один з лідерів трансляції - передвиборчий ролик Наталі Королевської "У мене є мрія". Його тривалість - 31 секунда, тобто він обходиться рекламодавцям за один показ майже 13 тисяч гривень. Під час перерви між 1 та 2 таймами футбольних трансляцій цей ролик з`являється мінімум тричі. Загалом - 39 тисяч гривень за 15 хвилин.

Окрім Королевської в ефірі також з`являються ролики "Партії регіонів" та об`єднаної опозиції.