У Європі кажуть, що Янукович виходить за рамки свого мандату

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заявив високопосадовий європейський дипломат.

“Це дуже небезпечно. І це помилка – висловлюватися з питань, які виходять за рамки його мандату”, - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня В.Янукович заявив агентству Bloomberg, що вважає Ю.Тимошенко причетною до злочинів, в яких її звинувачено, в тому числі до вбивства Є.Щербаня.

«Злочини, скоєні в різних кримінальних справах, були вчинені за участі Тимошенко. Це не секрет для всього світу – це сталось. Включаючи вбивство Щербаня. На це були мотиви», - зазначив Президент України.