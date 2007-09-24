Табачник вважає, що Гриценку треба звернутися до лікарів

У віце-прем’єр-міністра України Дмитра ТАБАЧНИКА є запитання до міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА, заради чого той збільшує «терористичну загрозу для України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.ТАБАЧНИК сказав в інтерв’ю журналістам.

Він зазначив, що у нього є питання до А.ГРИЦЕНКА, «заради чого збільшувати терористичну загрозу для України й, інтегруючись в Альянс, заради чого робити українських юнаків або офіцерів гарматним м’ясом для США в будь-яких точках планети».

«Заради чого брехати українському народу, що членство в Альянсі дає гарантію безпеки?», - запитав Д.ТАБАЧНИК.

Коментуючи заяви А.ГРИЦЕНКА про недосконалість держбюджету і недостатність фінансування армії, Д.ТАБАЧНИК зауважив: «Я вже втомився спростовувати неправду, яку сіє і письмово, і вербально міністр оборони А.ГРИЦЕНКО». «Йому завжди щось заважає», - додав він.

За словами, віце-прем’єра, якщо попередні міністри оборони будували від 2 до 6 тисяч квартир на рік, то при А.ГРИЦЕНКУ вводиться від 12 до 100 квартир на рік.

Д.ТАБАЧНИК також розкритикував А.ГРИЦЕНКА за ситуацію навколо інституту Сухопутних військ, який був перенесений з Одеси до Львова.

За його словами, бюджет Міністерства оборони «А.ГРИЦЕНКО погоджує з Кабінетом міністрів через Президента». «Якщо він вважає це нормальною формою роботи, то я думаю, йому треба звернутися до своїх фінансистів, щоб вони йому допомогли, і до своїх лікарів, щоб вони йому дали пігулку від надмірного честолюбства», - сказав віце-прем’єра.

Д.ТАБАЧНИК звинуватив А.ГРИЦЕНКА у тому, що той не працює в уряді «нормально, по-колежанськи». «Він займається тільки одним – інтегрує нашу систему військову до НАТО, агітує за НАТО, безкінечно обговорює будь-які питання на уряді, які не мають до його професійних обов’язків жодного відношення», - зазначив він.

За його словами, свого часу А.ГРИЦЕНКО не відстоював в уряді Юлії ТИМОШЕНКО збільшення фінансування для Міністерства оборони. «Чому тоді так кволо він відстоював свої права?», - поцікавився Д.ТАБАЧНИК.