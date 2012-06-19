Герман хотіла б надіслати Тимошенко футболку з натяком
13:09, 19 червня 2012Політика
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Радник Президента України Ганна Герман хотіла б надіслати Юлії Тимошенко футболку з написом: «А твої діти говорять українською мовою?».
|Герман коментує заклик Тимошенко
«Я надіслала б Юлії Володимирівні футболку. Колись в українській діаспорі були дуже популярні футболки з портретом Тараса Шевченка і написом: «А твої діти говорять українською мовою?». Отримавши таку футболку, Юлія Володимирівна зрозуміла б мене без слів», - зазначила Г.Герман.
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