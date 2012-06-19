Герман хотіла б надіслати Тимошенко футболку з натяком

Про це вона сказала УНІАН, коментуючи заклик Ю.Тимошенко не допустити ухвалення в парламенті у другому читанні законопроекту про мови, який ущемляє права україномовних громадян.

«Я надіслала б Юлії Володимирівні футболку. Колись в українській діаспорі були дуже популярні футболки з портретом Тараса Шевченка і написом: «А твої діти говорять українською мовою?». Отримавши таку футболку, Юлія Володимирівна зрозуміла б мене без слів», - зазначила Г.Герман.