Регіонали збирають підписи за пам'ятник Суворову в Одесі

Депутати від Партії регіонів ініціюють встановлення в Одесі копії пам`ятника російському полководцеві Олександру Суворову, який було встановлено в 1945 році в Ізмаїлі як символ звільнення цього придунайського міста від фашистів.

Про це повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради.

В управлінні інформації також повідомили, що «в період з 30 травня по 30 серпня ініціативною групою депутатів на чолі з Геннадієм Трухановим здійснюється збір підписів на підтримку внесення місцевої ініціативи «Про встановлення в Суворовському районі Одеси копії скульптурної композиції О.Суворову».

Депутати мотивують встановлення в Одесі копії пам`ятника О.Суворову тим, що в Одесі є Суворовський район, а також «Суворову російська імператриця Катерина II доручила патронувати роботи із заснування на місці фортеці Хаджибей нового міста».