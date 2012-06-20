Азарову здалось, що він переламав тенденцію в економіці

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

«Уряду вдалося переламати негативну тенденцію початку року. Наше з вами завдання, щоб, по-перше, тенденція зростання зміцнювалася, а по-друге, щоб додаткові бюджетні кошти, які створює економіка, прямувалися на державну соціальну політику», - сказав М.Азаров.

Він наголосив на зростанні виробництва за 5 місяців майже на 2% й на істотнму зростанні в будівельній галузі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні зростання промислового виробництва у травні 2012 року порівняно з травнем 2011 року становило 1%, а порівняно з квітнем 2012 року – 1,9%.

При цьому у квітні 2012 року проти березня поточного року рівень промвиробництва скоротився на 3,4%, у березні проти лютого – на 9,8%.

У лютому 2012 р. проти січня зафіксовано зростання на 0,4%.

У січні 2012 року порівняно з груднем 2011 року спад промвиробницта становив 12,7%.