КВУ: парламент маніпулює датою виборів у Києві

Про це він сказав під час інтернет-конференції в «liga.net», відповідаючи на запитання щодо можливої дати виборів мера Києва.

«Питання не до мене, а до Верховної Ради України. Для мене очевидно, що вибори мають відбутися у 2012 році, однак, судячи з заяв представників парламентської більшості, доведеться чекати до 2013 року. На жаль, вже не вперше парламент маніпулює датою місцевих виборів, виходячи з політичних інтересів», - наголосив О.Черненко.

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Як повідомляв УНІАН, 2 червня Леонід Черновецький повідомив, що 1 червня написав заяву про відставку з посади Київського міського голови. Термін його повноважень, згідно з законодавством, завершився 3 червня.

19 червня на брифінгу у ВР лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що вважає логічним провести вибори мера Києва й Київради влітку 2013 року.