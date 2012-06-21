Ставнійчук: Буде референдум для внесення змін до Конституції

Про це розповіла секретар Конституційної асамблеї (КА) Марина Ставнійчук в інтерв'ю Коммерсанту.

Так, на питання про те коли завершиться внесення змін до Конституції Ставнійчук відповіла, що робота планується на один-два роки.

«Однак майте на увазі: не виключено, що ми будемо готувати не один цілісний проект змін до Конституції, а пакет проектів. Я очікую, що буде два етапи і два законопроекти », - уточнила вона.

Ставнійчук розраховує, що за достатньої підтримки весь конституційний процес повинен закінчитися до президентських виборів 2015 року. Перший же законопроект може з'явитися вже восени цього року.

На першому етапі, за словами секретаря КА, Президент визначив два пріоритети - конституційне врегулювання системи правосуддя і реформування місцевого самоврядування.

«Решту, ймовірно, буде розглянуто в ході другого етапу», - сказала Ставнійчук, додавши, що Янукович не збирається особливо втручатися в роботу органу. «Ініціативи будуть надходити тільки "знизу", від членів КА, при цьому по кожному пункту майбутнього законопроекту рішення буде прийматися двома третинами голосів» - додала вона.

Згідно з чинною Конституцією, при внесенні змін до розділу I (загальні принципи), III (вибори, референдум) і XIII (порядок внесення змін до Конституції) обов'язковий референдум. Ставнійчук думає, що його, очевидно, проведуть.

«Я чітко усвідомлюю, що є необхідність удосконалення і першого, і третього розділів, так що, очевидно, буде референдум по внесенню змін до Конституції» - сказала секретар КА.