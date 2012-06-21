Азарову не сподобалися два екскаватори у чистому полі
11:25, 21 червня 2012Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров не задоволений темпами будівництва другої черги окружної дороги в Дніпропетровську.
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«Я побачив у чистому полі два екскаватора. Це не дуже радісно. Я дав доручення голові «Укравтодору» завершити будівництво окружної дороги за 2-3 місяці. У вересні друга черга окружної дороги має бути здана», - підкреслив М.Азаров.
За його словами, на будівництві другої черги цієї дороги втрачено 1 місяць.
Як повідомляв УНІАН, минулого року було відкрито першу чергу окружної дороги в дніпропетровську, 15 травня 2012 року розпочато будівництво другої черги.
Загальна (орієнтовна) вартість будівництва ІI черги – 750 млн грн. Загальна протяжність – 9,8 км.
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