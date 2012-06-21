Захист Тимошенко думає обійтися і без помилування

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Юлія Володимирівна заявляла, що не звертатиметься із заявою про помилування до Януковича. Я поки не хочу говорити про процес помилування, у нас є ще касаційна інстанція. Думаю, що обійдемося без помилування - буде ухвалено рішення про скасування вироку й закриття кримінальної справи", - сказав О.Плахотнюк.

На запитання про його прогнози щодо рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за касацією Ю.Тимошенко, О.Плахотнюк сказав: "Буде виправдання".

При цьому він сподівається, що рішення щодо касації в "газовій справі" буде винесене вже 26 червня.

"Я сподіваюся, що воно (засідання) буде, і на ньому буде ухвалено рішення", - сказав адвокат.

На його думку, засідання має відбутися в будь-якому випадку, інакше судді "суперечитимуть самі собі".

"Я впевнений, що єдине правильне законне рішення в даній кримінальній справі - це скасувати вирок і закрити справу: я сподіваюся, що 26 червня все-таки суд розгляне цю справу й ухвалить законне, обгрунтоване рішення", - додав він.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва в жовтні минулого року засудив Ю.Тимошенко до 7 років ув’язнення за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із РФ у 2009 році. Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах 15 травня почав розгляд касаційної скарги захисту екс-прем'єра на рішення суду першої інстанції, проте потім розгляд було перенесено на 26 червня.