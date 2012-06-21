Грищенку сказали, що вся Угорщина бачила гол, крім одного угорця

Угорщина вітає Україну з успішним проведенням Євро-2012.

Про це міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

«Всі угорські партнери вітають Україну з успішним проведенням Євро і з тим, що нікому ззовні спекуляціями і демагогією не вдалося його зіпсувати», - зазначив міністр.

К.Грищенко наголосив, що угорські партнери представляють абсолютно різні політичні сили і з цього питання в угорському парламенті є повний консенсус.

"Вся Угорщина бачила, що був гол, і лише один угорець цього не побачив», - в один голос сказали мені сьогодні депутати угорського парламенту», - написав К.Грищенко.

К.Грищенко перебуває в Угорщині з дводенним візитом.

Як повідомляв УНІАН, на 62-й хвилині матчу між збірними України та Англії після удару нападника української команди Марко Девіча м`яч перетнув лінію воріт, однак угорська бригада арбітрів не зарахувала очевидний гол у ворота збірної Англії.