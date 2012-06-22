Колишній заступник Луценка Коляда вважає, що отруєння Ющенка не було

Колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Петро Коляда вважає, що отруєння екс-президента Віктора Ющенка не було.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті у Печерському районному суді Києва, який розглядає справу за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.

«Я вважаю і на сьогоднішній день, що справа порушена про отруєння безпідставно… Я погоджуюсь з висновками Сівковича (там близько 10 юристів було), що отруєння немає. Це моя думка особиста», - сказав П.Коляда.