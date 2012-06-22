Колишній заступник Луценка Коляда вважає, що отруєння Ющенка не було
10:56, 22 червня 2012Політика
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Колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Петро Коляда свідчить у Печерському райсуді.
|Коляда вважає, що справа про отруєння порушена безпідставно
Колишній заступник екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Петро Коляда вважає, що отруєння екс-президента Віктора Ющенка не було.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на допиті у Печерському районному суді Києва, який розглядає справу за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка.
«Я вважаю і на сьогоднішній день, що справа порушена про отруєння безпідставно… Я погоджуюсь з висновками Сівковича (там близько 10 юристів було), що отруєння немає. Це моя думка особиста», - сказав П.Коляда.
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